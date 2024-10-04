إصابة عامل سقط به أسانسير في الطالبية

أصيب أحد الأشخاص إثر سقوط اسانسير كان يستقله من الطابق السابع عقب قطع الواير بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة اليوم بلاغا بسقوط أسانسير بداخل شخص داخل عقار بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بقوات الحماية المدنية

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال عامل لاسانسير حدث قطع بالواير وسقط الأسانسير من الطابق السابع تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.