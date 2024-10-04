«حياة كريمة»: مبادرة توزيع اللحوم تحارب جشع التجار بأعلى جودة وأقل سعر

قال محمد حفيظ، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من بني سويف، إن المحافظة شهدت إطلاق أول أيام مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم البلدي والمجمدة والدواجن بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

والتقى مراسل قناة إكسترا نيوز، مع حسام توحيد، مسؤول متابعة مركز بني سويف بحياة كريمة، والذي أكد أن حياة كريمة أطلقت هذه المبادرة اليوم في بني سويف لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر اللحمة إلى 185 جنيها بينما يصل سعر الدواجن إلى 90 جنيها، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي لمحاربة جشع التجار.

وتابع «توحيد»: «حياة كريمة دشنت في كل مركز منفذ على مدار الأيام القادمة ستعمل كل المنافذ والشوادر لتوفير اللحوم البلدي والدواجن، نحاول توفير هذه المنافذ والشوادر في كل مراكز بني سويف، والنجاح الذي حققته المبادرة هو توفير منتج ذو جودة عالية بسعر مناسب».

وواصل: «اللحوم نفذت في خلال دقائق، وكل الناس حاولت الشراء بقدر المستطاع، كما أنهم رأوا السعر جيدا، وطلبوا توفير المزيد من كميات اللحوم الأيام المقبلة».