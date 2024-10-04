قمة دوري كرة القدم النسائية.. الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة القمة الأولى بدوري الكرة النسائية باللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك.‏

سجل ثنائية فريق سيدات الأهلي اللاعبة تشاريتي روبن في الدقيقتين 43 و 73 ، بينما أحرز هدف سيدات الزمالك اللاعيبه سبيستيا اكوي في الدقيقة 90.

تشكيل الزمالك

نورا مندور - ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا اكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - آية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - سليمزي بالير - النيجيرية يوتيندي

تشكيل الأهلي

مها - نورا خالد - ألكسندرا - ثريا عبد الرسول - رودينا - أحلام نصر "لولو" - أمنية سمير - حبيبة عصام - الأمريكية ميا لينس - منة طارق - النيجيرية تشاريتي



يقود فريق الأهلي المدير الفني الفرنسي، ديميتري ويقام الدوري بمشاركة 18 فريقا في مرحلته الأولى بنظام مجموعة واحدة من دور واحد، على أن تتأهل الفرق العشرة الأولى بجدول ‏الترتيب للمرحلة الثانية والنهائية بنظام دوري من دور واحد؛ للمنافسة على لقب المسابقة فيما تتنافس الفرق التسعة الأخيرة على ‏تحديد بقية المراكز.