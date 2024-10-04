تشيزني يشارك لأول مرة في تدريبات برشلونة.. فيديو وصور

شهدت تدريبات نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، مشاركة الحارس البولندي المخضرم فويتشيك تشيزني لأول مرة عقب انضمامه للفريق منذ أيام قليلة.

انضم تشيزني إلى تدريبات برشلونة الجماعية للمرة الأولى، وذلك بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر عقب إعلان اعتزاله مؤخرًا.

يأتي انضمام تشيزني لتعويض الغياب الطويل للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة.

تشيزني يشارك في تدريبات برشلونة الجماعية

شارك تشيزني في جزء من التدريب الجماعي لفريق برشلونة، بعدما خضع لبرنامج بدني خاص في صالة الألعاب الرياضية منذ انضمامه للفريق.

وحظى الحارس البولندي بترحاب حار من زملائه، خاصة مواطنه المهاجم الهداف روبرت ليفاندوفسكي الذي شاركه في التدريبات.

وعلى الرغم من انضمامه للتدريبات، إلا أن صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أشارت إلى أنه من غير المتوقع مشاركة تشيزني في تشكيل برشلونة الأساسي أمام ألافيس.

وأوضحت الصحيفة أن تشيزني لم يبدأ أساسيًا مع البلوجرانا؛ بسبب فترة التوقف الطويلة التي قضاها بعيدًا عن الملاعب، بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، ومع ذلك، فمن المحتمل أن ينضم إلى قائمة المباراة.

يحل برشلونة، يوم الأحد المقبل، ضيفًا على نظيره ألافيس بملعب ميندزوروتزا، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز الحادي عشر وفي رصيده 10 نقاط.