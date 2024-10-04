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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان قولهم إن مستوطنين قاما بدفع حارس المسجد الأقصى المتواجد في باب القطانين، وتوجها بسرعة نحو المصلى المرواني وانبطحا أرضا ونفخا بالبوق، قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال وتبعدهما من المكان.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع فيه، ومحاولة تقسيمه زمانيا، فيما تشهد البلدة القديمة من القدس المحتلة وبواباتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى المسجد الأقصى.

مستوطنان المسجد الأقصى الاحتلال