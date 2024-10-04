"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم وغزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مخيم طولكرم التي استشهد فيها 18 مواطنا، إضافة لعدة إصابات، فضلا عن ارتكاب 8 مجازر في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى ارتقاء 99 شهيدا وإصابة 169 آخرين، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

واعتبرت المنظمة، في بيان، أن ذلك يعتبر امتدادا لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

كما حملت المنظمة إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، داعية في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل، تجاه فرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم.