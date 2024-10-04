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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تمنع دخول الشاحنات لقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال همام مجاهد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الأول من أكتوبر الجاري، تمنع دخول أي شاحنات أو قوافل مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف «مجاهد»، خلال مراسلته للقناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى وإن وافقت على دخول الشاحنات، فلا تسمح إلا بدخول عدد محدود منها، وتمنع كل ما يوجد من قافلات وشاحنات للمساعدات التي تكتظ بها مدن رفح المصرية والشيخ زويد والعريش.

وتابع: «في سبتمبر الماضي وصل إلى قطاع غزة 100 شاحنة فقط، أي أقل من خُمس ما تحتاج إليه غزة في اليوم الواحد، كما أن معبر كرم أبوسالم يعمل لمدة يومين إلى 3 أيام، وبالتالي هناك محدودية في المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة».

وواصل: «برغم التقارير الدولية وما يرصده المراسلين من أن قطاع غزة يعاني مأساة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول أي مساعدات إلى القطاع، وفيما يتعلق بالقصف  لا تزال قوات الاحتلال مستمرة في تنفيذ عملياتها».

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