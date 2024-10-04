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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بسرقة مبالغ مالية من ركاب طائرة بمطار القاهرة الدولي

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة الجوى عقب قيامه بسرقة مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب إستدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لإكتشاف راكبان (يحملان جنسيات أجنبية) سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.
بإلإنتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الركاب "يحمل جنسية أجنبية") يجلس على مقربة منهما وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على (١٦٨٠ دولار أمريكى - ٤٥٠ يورو - ١٣٤ دينار أردنى - ٦٤٥ درهم إماراتى - ٦٠٠٠ دينار عراقى - ٤٤٠ ليرة تركى - ٧٢٠ دينار صربى - 440 بات تايلاندى - ١٠٠ رنجت ماليزى - ٢٥ ألف ريال كمبودى).. متحصلات سرقة ركاب آخرين "غير محددين" قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار. 
تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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Screenshot_2024-10-04-17-42-19-39_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
بميناء القاهرة الجوي الركاب بسرقة مبالغ مالية من شخصين طائرة وزارة الداخلية