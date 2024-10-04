قيمتها ١.٥ مليار جنيه.. الأمن يحبط تهريب تشكيل عصابى تهريب مليون قرص كبتاجون مخدر

فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد قدرت قيمتها المالية بحوالى 1،5 مليار جنيه تقريبًا.

استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان..

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات "علب حلوى المولد النبوى الشريف" إلى إحدى الدول.







عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (1،305،000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3 سيارات).

هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى (1،5 مليار جنيه تقريبًا).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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