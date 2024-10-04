ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قيمتها ١.٥ مليار جنيه.. الأمن يحبط تهريب تشكيل عصابى تهريب مليون قرص كبتاجون مخدر

المضبوطات
المضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 فى ضربة حاسمة لمتجرى المواد المخدرة  تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" إلى خارج البلاد قدرت قيمتها المالية بحوالى 1،5 مليار جنيه تقريبًا.

استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.. 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات "علب حلوى المولد النبوى الشريف" إلى إحدى الدول.
 


 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (1،305،000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" – 3 سيارات). 
هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى (1،5 مليار جنيه تقريبًا).
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

Screenshot_2024-10-04-17-38-32-72_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
Screenshot_2024-10-04-17-38-32-72_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
Screenshot_2024-10-04-17-38-24-37_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
Screenshot_2024-10-04-17-38-24-37_a1b1bbe5f63d5b96c1a0f87c197ebfae
1,5 مليار قيمتها المالية إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب أكثر من مليون قرص مخدر مليون قرص مخدر الكبتاجون