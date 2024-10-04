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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو مصطفى: ألحاني القادمة من أصوات الرياح والماء والشجر

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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كشف الفنان والملحن عمرو مصطفى، عن طبيعة الأعمال الفنية والمشاريع الموسيقية التى يعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفنان عمرو مصطفى أنه يستعد لعدد من الأعمال الموسيقية ذات طابع مختلف، تعكس نقاء الطبيعة والإلهام بها.

ونشر الفنان عمرو مصطفى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة له وسط الطبيعة ليشارك بها جمهوره.

منشور الفنان عمرو مصطفى 

وعلق الفنان عمرو مصطفى على الصورة "كل لحظة وسط الطبيعة هي فرصة لاكتشاف ألحان جديده فى كل صوت من حولي".

وتابع الفنان عمرو مصطفى "كل صوت من حولي سواء كان صوت الماء المتدفق أو الرياح بين الأشجار، هو جزء الموسيقي التي أعمل عليها الآن".

وإختتم الفنان عمرو مصطفى المنشور "ترقبوا قريباً أعمال موسيقية تعكس نقاء الطبيعة وجمال الإلهام".

يشار أن الفنان عمرو مصطفى أحدث الكثير من الجدل، خلال الفترة الأخيرة بالوسط الفني، وذلك بعد الخلافات والتصريحات التي يهاجم فيها أبناء مجاله فى الموسيقي والمطربين، وهو ما اضطر بعضهم مثل الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي فى الرد عليه.

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