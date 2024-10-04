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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول رد فعل من الأهلى على تصريحات أحمد قندوسي

أحمد قندوسي لاعب
أحمد قندوسي لاعب الأهلي
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أثارت تصريحات الجزائري أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار لفريق سيراميكا كليوباترا حالة من الجدل داخل القلعة الحمراء في الساعات الماضية.


وقال أحمد قندوسي في تصريحات تليفزيونية أن السبب وراء فشل انضمام مواطنه زين الدين بلعيد إلى الأهلي هو إصرار النادي على دخول وكيل محدد لإتمام الصفقة.
وفي اول رد فعل قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي فتح تحقيق شامل يشرف عليه محمد رمضان المدير الرياضي الجديد بالنادي، بشأن واقعة تصريحات أحمد قندوسي.
كما قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي أيضًا مراجعة شاملة لاستراتيجية التعاقدات بالنادي خلال السنوات الماضية، في ضوء التصريحات التي فجرها الجزائري أحمد قندوسي.
يذكر أن إدارة الكرة منحت رمضان كل الصلاحيات فيما يتعلق بالصفقات التعاقدات في الفترة المقبلة.
وفشلت صفقت انضمام الجزائري زين الدين بلعيد للأهلي رغم طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، التعاقد مع اللاعب من اتحاد العاصمة الجزائري إلا ان الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.
 

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