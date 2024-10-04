الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع بايدن لكن لا خطط لعقد محادثات بينهما

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار مع جميع الأطراف بمن فيهم نظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه لا توجد خطط لعقد محادثات بين موسكو وواشنطن حتى الآن.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية روسية "لم نجر أي نقاش بخصوص هذا الشأن، كما أنه لا توجد أي تجهيزات لعقد مثل هذه المحادثات في الوقت الراهن"، موضحا "مع ذلك، فإن الرئيس بوتين أبدى مرارا وتكرارا انفتاحه على الحوار مع جميع الأطراف".

وحول حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة العشرين في البرازيل، قال بيسكوف إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بهذا الشأن.

وتتولى البرازيل رئاسة مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر 2023، ومن المقرر أن تعقد القمة لعام 2024 في ريو دي جانيرو في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر.

وتأتي تصريحات الكرملين ردا على تعليق بايدن الذي أشار فيه إلى أنه بإمكانه إجراء مباحثات مع بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بالبرازيل، لكنه أعرب عن شكوكه في حضور الرئيس الروسي القمة.