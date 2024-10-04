ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس الكونفدرالية الإيطالية: سوق العمل الأوروبي يعاني نقصا في عمالة البناء والتشييد

رئيس الكونفدلرالية
رئيس الكونفدلرالية الايطالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال داريو كوستنتيني رئيس الكونفدرالية الايطالية ، إن سوق العمل الأوروبي يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص العمالة الماهرة في عدة قطاعات، وخاصة في مجال البناء والتشييد، الذي يُعتبر من أبرز المجالات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.

وأضاف كوستنتيني خلال حواره " للبوابة نيوز" أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. وأكد على الجهود المبذولة لتدريب المشاركين في هذه المهن، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان توفير فرص عمل مستدامة لهم. كما أشار إلى وجود حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، حيث تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطوير هذه القطاعات بشكل مستدام.

واختتم حديثه بالقول إن التركيز ينصب على تقديم تدريب متكامل في هذه المجالات لضمان أن يمتلك المشاركون جميع المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل الأوروبي.

السوق الاوروبي الخدمات السياحية داريو كوستنتينى رئيس الكونفدرالية الإيطالية توفير فرص عمل صناعة السيارات