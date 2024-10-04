رئيس الكونفدرالية الإيطالية: سوق العمل الأوروبي يعاني نقصا في عمالة البناء والتشييد

قال داريو كوستنتيني رئيس الكونفدرالية الايطالية ، إن سوق العمل الأوروبي يواجه تحديات كبيرة بسبب نقص العمالة الماهرة في عدة قطاعات، وخاصة في مجال البناء والتشييد، الذي يُعتبر من أبرز المجالات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.

وأضاف كوستنتيني خلال حواره " للبوابة نيوز" أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية. وأكد على الجهود المبذولة لتدريب المشاركين في هذه المهن، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان توفير فرص عمل مستدامة لهم. كما أشار إلى وجود حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، حيث تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطوير هذه القطاعات بشكل مستدام.

واختتم حديثه بالقول إن التركيز ينصب على تقديم تدريب متكامل في هذه المجالات لضمان أن يمتلك المشاركون جميع المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في سوق العمل الأوروبي.