"جنوب إفريقيا": نسعى لتعزيز آفاق التعاون مع دول "بريكس" في مجال الطاقة المتجددة

أكد وزير الكهرباء والطاقة في جنوب إفريقيا كجوسيانتشو ديفيد راموكجوبا، أن بلاده تسعى إلى تعزيز آفاق التعاون مع دول مجموعة "بريكس" في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تمتلكها دول المجموعة في هذا القطاع لتلبية احتياجات جنوب إفريقيا من الطاقة.

وقال راموكجوبا في حوار مع تليفزيون "بريكس" اليوم الجمعة إن روسيا والصين والهند لديهم خبرات هائلة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة ويمتلكون تقنيات متطورة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى الاستفادة من هذه الخبرات وتسعى للتعاون معهم في هذا المجال من أجل زيادة معدلات التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبشأن التوازن الذي تسعى جنوب إفريقيا إلى تحقيقه بين مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة النظيفة.. قال راموكجوبا "إن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 للمساهمة في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

وأضاف أن لتحقيق هذا الهدف الطموح؛ تستثمر الحكومة في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة، دون التخلي الكامل عن الوقود الأحفوري.

وبشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.. قال راموكجوبا "بالتأكيد سيكون تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه في قطاع الطاقة محل ترحيب ومن شأنه تعزيز قدرات قطاع الطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على جنوب إفريقيا وعلى دول مجموعة "بريكس" والعالم بأسره".

وأكد الوزير أن مجموعة "بريكس" تعد منصة مهمة لتبادل الآراء والأفكار والتقنيات والمهارات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن مجموعة "بريكس" تمثل أكبر تجمع دولي خارج الأمم المتحدة، وتشكل حوالي 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.