رسميًا.. انتهاء أزمة عمر فايد مع بيرشوت البلجيكي

أعلن نادي بيرشوت البلجيكي، بشكل رسمي، انضمام المدافع المصري الشاب عمر فايد إلى صفوف الفريق، بعد انتهاء أزمته الأخيرة.

وانتهت أزمة عمر فايد مع بيرشوت البلجيكي، ليعلن النادي ضمه بعد إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بانتقاله.

كان عمر فايد قد انتقل إلى بيرشوت على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من نادي فنربخشة التركي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أزمة عمر فايد مع بيرشوت البلجيكي

وكانت أزمة تصريح العمل قد حالت دون مشاركة عمر فايد مع فريقه الجديد بيرشوت منذ انضمامه، حيث اضطر النادي البلجيكي إلى الانتظار عدة أسابيع لحل هذه المشكلة.

وأكد بيرشوت في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، على نهاية هذه الأزمة، وأن فايد أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.

رحلة عمر فايد الاحترافية

عمر فايد يبلغ من العمر حاليًا 21 عامًا، يلعب في مركز قلب الدفاع، انتقل إلى فنربخشة التركي في صيف عام 2023 قادمًا من المقاولون العرب.

وكان عمر فايد قضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي نوفي بازار الصربي من فنربخشة، وقدم أداء مميزًا حيث خاض 21 مباراة في مختلف المسابقات.

وعند عودته إلى فنربخشة، قرر النادي التركي إعارته مرة أخرى بقرار من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن هذه المرة إلى بيرشوت البلجيكي، بحثًا عن المزيد من الخبرة والتطور.

يذكر أن عمر فايد، شارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وأسهم بشكل كبير في وصول الفراعنة إلى المربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عامًا.

بيرشوت البلجيكي يضم ثلاثي عربي

يضم نادي بيرشوت، إلى جانب عمر فايد، لاعبين سعوديين آخرين هما: مروان الصحفي وفيصل الغامدي، واللذين انتقلا إلى الفريق البلجيكي على سبيل الإعارة من نادي اتحاد جدة السعودي.

ويشارك بيرشوت في دوري الدرجة الأولى البلجيكي "برو ليج"، تحت قيادة المدرب الهولندي ديريك كاوت، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق.