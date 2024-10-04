بالصور.. إزالة 31 كشكا مخالفا بالطريق العام بمنطقة جمال عبد الناصر بالمنيب

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 05:50 م

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات و التعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

وشن حي جنوب اكبرحملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب اسفرت عن إزالة 31 كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري .

وشملت الحملات رفع 330 حالة اشغال وبروزات متنوعه ما بين اوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام واستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي واشغالات لمقاهي ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعه من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح باي تعدي علي الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.