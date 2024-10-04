"انقذونا من الموت".. أهالي فاو قبلي بقنا يستغيثون برئيس الوزراء ووزير الكهرباء

استغاث أهالي الشق البحري بقرية فاو قبلي بمركز دشنا بقنا، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بسبب أعمدة الضغط العالي، فهي أعمدة بلا أسلاك وبلا فائدة بعد تغذية القرية بالكهرباء ضمن المشروع القومي “حياة كريمة” بأكشاك ومحولات، كبديل لأعمدة الضغط العالي.

وأوضح الأهالي أن الأسلاك تم إزالتها وبقيت الأعمدة، وقامت الأهالي بدفن نهائية الكابل بشكل عشوائي ما كان سيتسبب في موت طفل يبلغ من العمر 12 عامًا لولا معية الله الذي نجّاه بأعجوبة، وهو الطفل الوحيد لوالديه.

وأكد المواطن عريان اوغاريس، في استغاثته: "قمنا بدفن الكابل بطريقة عشوائية في باطن الأرض لتجنب الخطر، ولكن هناك ضرر آخر يتمثل في إهدار مساحة الأرض الزراعية المحيطة بكل عمود، حيث تصل المساحة الإجمالية المهدرة إلى أربعة قراريط من إجمالي 23 قيراطًا، وهذه الأرض تعود ملكيتها إلى 14 شخصًا يعولون 14 أسرة.

ومن جانبه طالب من جانبه عماري حشمت، أحد المتضررين، وزير الكهرباء ومحافظ قنا، بإزالة الأعمدة لمنع وقوع كارثة قد تقضي على حياة بريئا، ودعم المزارعين لمساعدتهم في الاستفادة من أراضيهم المهدرة لتوفير احتياجات أبنائهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

