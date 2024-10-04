حرائق ضخمة في الجليل الأعلى بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان

اندلعت حرائق ضخمة في منطقة "شلومي" التابعة للجليل الأعلى المحتل بعد قصفها بصواريخ من لبنان، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن النيران اشتعلت في المنطقة وجراج السيارات الخاص بها، مشيرةً إلى عمل أربع فرق إطفاء في المنطقة دون السيطرة على الحريق بعد.

من جهة أخرى، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى لبنان.

ووصل عراقجي صباح اليوم الجمعة إلى بيروت على متن طائرة إيرانية، ومن المقرر أن يجتمع برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد متواصل في التوتر بين إسرائيل ولبنان على خلفية التهديدات الإسرائيلية باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ملاحظة: يمكن إضافة المزيد من التفاصيل والتوضيحات حول الأحداث الجارية، مثل عدد الصواريخ التي سقطت على الجليل الأعلى وطبيعة الأضرار التي لحقت بها، أو عدد الغارات الإسرائيلية على بيروت وتوقيتها.