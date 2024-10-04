اعتراف العراق باستقلال الكويت.. أهم أحداث 4 أكتوبر

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الرابع من أكتوبر، والذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

في عام 1824، تم الإعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك بعد حرب الاستقلال التي استمرت أكثر من عقد، وقد أسست الجمهورية نظامًا سياسيًا جديدًا يعتمد على المبادئ الديمقراطية، حيث تم وضع أول دستور يُعزز حقوق المواطنين ويحدد السلطات الحكومية، مما أسهم في تشكيل الهوية الوطنية للمكسيك.

في عام 1853، اندلعت حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية، نتيجة التوترات حول السيطرة على الأراضي الإسلامية وحقوق الأقليات، واستمرت الحرب حتى 1856، وشهدت معارك كبيرة في القرم، وانتهت بهزيمة روسيا، وقد ساهمت الحرب في إعادة رسم التحالفات الأوروبية وتعزيز موقع العثمانيين كقوة عسكرية.

في عام 1920، تأسس النادي الإفريقي التونسي، الذي يُعتبر واحدًا من أعرق الأندية الرياضية في تونس، تم تأسيسه من قبل مجموعة من الشباب التونسيين الذين أرادوا تعزيز الهوية الوطنية من خلال الرياضة، وقد أصبح النادي رمزًا للفخر الوطني، وحقق نجاحات كبيرة في مختلف الرياضات، خاصة كرة القدم.

في عام 1946، طلب الرئيس الأمريكي هاري ترومان من المملكة المتحدة السماح مجددًا بهجرة اليهود إلى فلسطين، في ظل الأوضاع الصعبة التي عاشها اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، وقد جاء هذا الطلب ضمن جهود ترومان لدعم إقامة وطن لليهود، مما ساهم في زيادة التوترات في المنطقة واستعدادات الصهيونية لتحقيق ذلك.

في عام 1963، اعترف العراق رسميًا باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها، في خطوة جاءت بعد فترة من التوترات الإقليمية، وكان هذا الاعتراف جزءًا من محاولات تحسين العلاقات بين البلدين بعد انقلاب 1963 في العراق، ولكن رغم ذلك تطورت الأوضاع لاحقًا إلى توترات أكبر أدت إلى غزو العراق للكويت عام 1990.

في عام 1992، سقطت طائرة نقل إسرائيلية على حي سكني في أمستردام بهولندا، محملة بمواد كيميائية تُستخدم في تكوين غاز السارين السام، أدى الحادث إلى مقتل 48 شخصًا وتسبب في أضرار جسيمة مما أثار قلقًا دوليًا حول سلامة النقل الجوي للمواد الخطرة وأهمية تنظيم هذا القطاع.

في عام 2012، أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية العام، وجاءت هذه الخطوة في إطار استجابة للاحتجاجات الشعبية التي طالبت بإصلاحات سياسية، وتهدف إلى تجديد الحياة السياسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية في المملكة.

في عام 2021، تعرضت مجموعة من تطبيقات فيسبوك، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، لشلل تقني عالمي استمر عدة ساعات، وتسبب هذا العطل في اضطرابات كبيرة لملايين المستخدمين حول العالم، مما أثر على التواصل الشخصي والتجاري، وأوضحت الشركة لاحقًا أن العطل نتج عن تغييرات في إعدادات الخوادم.

في عام 2022، فاز كل من آلان أسبيه وجون كلوزر وأنطون تسايلينجر بجائزة نوبل في الفيزياء تقديرًا لجهودهم الرائدة في تطوير تقنيات تُستخدم في قياس الأنظمة الكمومية، وقد ساهمت أعمالهم في تعزيز مفاهيم الفيزياء الكمومية، مما فتح آفاقًا جديدة في مجال التكنولوجيا الكمومية وتطبيقاتها المستقبلية.