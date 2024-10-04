رئيس جامعة طنطا يؤدى صلاة الجمعة بـ"السيد البدوى" احتفالا بالعيد القومي للمحافظة

أدى الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا شعائر صلاة الجمعة، في رحاب مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، ضمن احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي، بحضور فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم.

وجه الدكتور محمد حسين التهنئة للواء أشرف الجندي محافظ الغربية ولجميع المواطنين بالمحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة الذى يوافق ٧ أكتوبر من كل عام، لصمود شعبها في مقاومة الحملة الفرنسية، وانتصار أهالى المحافظة فى المعركة الكبيرة بين أهل المحافظة والفرنسيين التى استمرت عدة ساعات، رغم التفاوت الواضح في قوة السلاح بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا و اللواء ايمن عبد الحميد مدير أمن الغربية، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، الشيخ عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، واللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية ، العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري، الشيخ خالد خضر رئيس قطاع الشئون الدينية بديوان عام وزارة الأوقاف، الشيخ نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ،الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ،اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .