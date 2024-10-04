وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية على أطراف نهر الليطاني في النبطية

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك غارة إسرائيلية على أطراف نهر الليطاني في النبطية.

وأضافت وكالة الأنباء اللبنانية،إن هناك 3 غارات إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل في البقاع.

في سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى مع إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.