رونالدو وثلاثي الدوري السعودي ضمن قائمة منتخب البرتغال لفترة التوقف الدولي

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية.

ويزين كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي قائمة منتخب البرتغال، الذي يستعد لخوض مبارتين في فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يواجه المنتخب البرتغالي، بولندا يوم 12 أكتوبر، ثم إسكتلندا يوم 15 في الشهر ذاته.

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على بولندا في ملعب وارسو في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ثم يخرج أيضًا لمواجهة إسكتلندا على ملعب هامبدن بارك في الجولة الرابعة.

وشهدت قائمة منتخب البرتغال، تواجد ثلاثي الدوري السعودي بجانب رونالدو، باستدعاء جواو كانسيلو وروبن نيفيز من الهلال، وأوتافيو من النصر.

ويتصدر منتخب البرتغال بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا في الوصافة بـ3 نقاط، ثم إسكتلندا ثالثًا بلا نقاط.

قائمة منتخب البرتغال لمواجهتي بولندا وإسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، روي سيلفا (ريال بيتيس)، ريكاردو فيلهو (فارينسي).

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (تشيلسي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نونو مينديش (باريس سان جيرمان) - نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون).

خط الوسط: جواو بالينيا (بايرن ميونخ)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، أوتافيو (النصر)، سامو كوستا (مايوركا)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو فيليكس (تشيلسي).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)، رافائيل لياو (ميلان)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، ديوجو جوتا (ليفربول).