أعلن الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما، وذلك خلال الاجتماع الدولي الذى عقده مع رؤساء ومديري مهرجانات المونودراما، مساء أمس الخميس، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد الدكتور أسامة رؤوف، أنه يعد لهذا المشروع منذ أربع سنوات، وأنه حرص على انطلاقه وتدشينه من مصر، وأن هناك هيكل كامل للاتحاد تم إعداده من خلال فريق عمل القاهرة الدولي للمونودراما، مشيرا إلى أنه تم التواصل والتحاور مع العديد من المهرجانات العربية والأوروبية، وابدوا جميعآ رغبتهم في الإنضمام الي الاتحاد، وكان من المقرر وجودهم في القاهرة أثناء المهرجان إلا أن الظروف حالت دون ذلك، على سبيل المثال اللبناني قاسم الاسطنبولي، ومن بين هذه الدول التي ثمنت فكرة د. أسامة رؤوف بتأسيس الاتحاد "إيطاليا ومقدونيا ورومانيا" وغيرهم.

وأقيمت مائدة مستديرة مع رؤساء ومديري مهرجانات المونودراما من مختلف الدول، بحضور المخرج أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، والفنان إكرام عزوز رئيس مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس، والناقدة خادم الله أبا مدير مهرجان بوجدور للمونودراما النسائية بالمغرب، والفنان حمد الظنحاني مسئول مهرجان الفجيرة للمونودراما، والفنان جمال اللهو مؤسس ورئيس مهرجان المونودراما المسرحي بالكويت، والناقد المسرحي أحمد خميس.

ورحب الناقد المسرحي أحمد خميس بالحضور، واستعرض خلال كلمته التعريف بفن المونودراما وتاريخه وأهميته في السنوات الأخيرة في هذا العالم الذي يحاصرنا بأزماته فأصبحنا جميعا نعيش في قرية كونية صغيرة، نتشارك جميع الهموم المحلية والدولية، مشيرا إلى أهمية هذا اللقاء للنهوض بهذا النوع المسرحي في مختلف دول والعالم.

من جهته أعرب الفنان إكرام عزوز، عن سعادته بهذا اللقاء وإعجابه بفعاليات المهرجان، مشيرا إلى فكرة الاتحاد المنطلق من القاهرة يعد ضرورة تجمع الصفوف، فكما يقال في الاتحاد قوة، موضحا أن المهرجانات العربية قاطبة كلها تقدم مجهودات فردية من بعض الأساتذة الأفاضل المناضلين حقيقة.

وقال خميس: علينا أن ننظر جيدا إلى التنسيق بالمواعيد وإن كنت أعتقد أنه من الصعب للغاية بسبب الظروف الخاصة بكل دولة والموازنات المالية فى الظروف الحالية.

وقدم الفنان الكويتي جمال اللهو، الشكر لإدراة مهرجان القاهرة على جهدها المشرف، لافتا إلى ضرورة توحيد صفوف القائمين على مهرجانات المونودراما، وضم المجهودات الفردية، وأن يكون مواعيد إقامة وتنظيم هذه المهرجانات ضمن خطة عمل الاتحاد، وتوضع الأهداف والأٍسس وتناقش التواريخ، متمنيا أن يكون هناك نشرات يومية وكتب لكل ما يتضمنه كل مهرجان، وضمه فى معرض لكل الإصدرات، كأرشيف لمهرجانات المونودراما .

وقال الفنان حمد الظنحاني، إنه فى ظل الاتحاد فكرة رائعة و يمكننا القول بأنه هناك العديد من الأفكار التي يمكن ان تنبثق من الاتحاد ربما يوما ما يكون هناك مهرجانا عربيا للمونودراما كل عام، ينظم في عاصمة عربية مختلفة، وسيولد آفاق جديدة لفن المونودراما، ذلك الفن الذى يعد من الفنون الهامة والصعبة، وصناعه قليلون في الوطن العربي، ويجب أن نتحد لنوفر لهم سبل إنجاز هذه المشروعات الفنية، وقدم الشكر للدكتور أسامة رؤوف و لإدارة المهرجان على فكرة التأسيس متطلعا إلى المزيد.

وثمنت الناقدة خادم الله أبا، إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما من مصر أم الدنيا، وبحضور خمسة من مؤسسي ومديري مهرجانات المونودراما، مؤكدة أنه سينضم إلى الاتحاد آخرين من مختلف دول العالم للإنخراط معهم في الخطوات المقبلة.