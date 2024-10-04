خبير علاقات دولية: تحركات مصر والإمارات هدفها تخفيف معاناة الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الحرب على قطاع غزة تصل إلى عام كامل منذ بدئها في السابع من أكتوبر من العام الماضي، وهذا أمر كلف الآلاف من الضحايا والمصابين.

وأضاف "أحمد"، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية الإماراتية فيما يخص القضية الفلسطينية مبنية على الدعم الإنساني، والسعي لإيجاد حلول دبلوماسية لحل القضية الفلسطينية.

ونوه بأنه على مستوى التنسيق بين مصر والإمارات بشأن القضية الفلسطينية، دائمًا ما تتسم بالعقلانية وتقديم كامل الدعم السياسي والإنساني للشعب الفلسطيني، فبلغة الأرقام مصر قدمت أكثر من 87% المساعدات، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة المساعدات الإنسانية والمستشفى الميداني بقطاع غزة.

وتابع أن تحركات البلدين، هدفها تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة وغير المسبوقة على الشعب الفلسطيني، أما على صعيد التحرك السياسي، فقد حذرت مصر منذ بداية الأزمة من الوصول لهذه النقطة من الصراع والحرب الدائرة في المنطقة.