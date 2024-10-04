ارتفاع عدد النازحين في شمال لبنان إلى 13،880 جراء العدوان الإسرائيلي

أفادت لجنة إدارة الكوارث اللبنانية في محافظة الشمال في تقريرها اليومي، أن عدد النازحين جراء اعتداءات العدو الإسرائيلي على لبنان في تزايد مستمر، ووصل إلى 13،880 نازحًا يوم الأربعاء أكتوبر، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقد تم استقبال هؤلاء النازحين في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، ووزعت على الشكل التالي:

طرابلس: 6،085 نازحًا

المنية الضنية: 2،306 نازحًا

زغرتا: 3،135 نازحًا

الكورة: 1،583 نازحًا

البترون: 771 نازحًا

وأكدت اللجنة أن حركة النزوح مستمرة باتجاه المناطق الشمالية بكثافة. وتعمل اللجنة مع الإدارات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية وهيئة الإغاثة والصليب الأحمر والبلديات لتقديم الاستجابة السريعة لحاجات ومستلزمات النازحين، كما يتم تحويلهم إلى مراكز الإيواء المعتمدة رسميًا.