خامنئي: الهجوم على إسرائيل "مشروع" و"زوالها" أمر حتمي

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل "مشروع تماما" و"عقاب الحد الأدنى" لجرائمها، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وفي خطاب ألقاه باللغة العربية، وهي خطوة نادرة الحدوث في خطبة الجمعة، قال خامنئي: "عملية قواتنا المسلحة قبل ليال قليلة كانت قانونية ومشروعة تماما"، مشيرا إلى الهجوم الصاروخي.

وأضاف خامنئي، بينما كان يحمل بندقية، أن إسرائيل "لن يكتب لها البقاء"، معتبرا أن كل ضربة ضدها تخدم المنطقة بأجمعها.

وأشار إلى أن بلاده "لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها" في مواجهة إسرائيل.

وجاء هذا التصريح في خطاب خامنئي الأول في طهران بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد، والذي أثار توترًا شديدًا في المنطقة.