عودة أحد المصابين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فياريال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال، عودة داني سيبايوس أحد اللاعبين المصابين منذ فترة، ليعود مجددًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويزين كيليان مبابي قائمة الريال لمباراة الغد، بعدما شارك بديلًا أمام ليل الفرنسي في المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أمام ألافيس في الدوري الإسباني.

ويستمر غياب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة، بالإضافة إلى المغربي براهيم دياز، والمدافع النمساوي دافيد ألابا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي فياريال في المركز الثالث بـ17 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أندريه لونين – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو جوس – إندريك فيليبي.