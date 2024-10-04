رئيس دفاع النواب: انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب وجيشه

هنأ النائب اللواء أركان حرب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته: "إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم سيادة الرئيس باسمي وباسم نواب وقيادات وأعضاء وأمناء حزب حماة الوطن، أرق التهاني والتبريكات الممزوجة بالفخر والإعزاز بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة، فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده".

وأضاف، أن انتصارات أكتوبر سطرت أعظم ملاحم التكاتف بين الشعب المصري وقواته المسلحة وستظل علامة بارزة في تاريخها، وإنه ليوم خالد مشهود أن تتحرر أرض مصر الطيبة بأيدي أبنائها البررة، رجال قواتنا المسلحة الباسلة التي ضمت أبطالاً حملوا رءوسهم على أكفهم ومضوا يقاتلون في سبيل الله لا يريدون إلا وجهه والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.

ووجه اللواء أحمد العوضي، تحية إعزاز وتقدير وإجلال لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، والشعب المصري العظيم صانع الابطال، كما وجه التحية لشهداء القوات المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة، فضربوا باخلاصهم وعزيمتهم وطنيتهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء وكتبوا انصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية.

ودعا رئيس دفاع النواب في ختام تهنئته المولى عز وجل أن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والبناء، وأن يعُم الأمن والسلام على العالم أجمع.

