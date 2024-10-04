3 مستشفيات فى الجنوب اللبناني تعلق خدماتها بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، بأن 3 مستشفيات في الجنوب تعلق خدماتها بسبب غارات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 37 شخصًا، وإصابة 151 بجروح جراء غارات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت، يوم الخميس، مناطق مختلفة من البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها، إنّ "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك- الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 37 شخصًا وإصابة 151 بجروح".