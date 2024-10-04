شيخ الطرق الصوفية ومحافظ الغربية يناقشان الاستعدادات النهائية لمولد السيد البدوي

ناقش الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وزعيم الأغلبية بمجلس النواب مع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الجمعة استعدادات المحافظة لبدء احتفالات المولد الأحمدي ومناقشة العديد من قضايا ومشاكل الغربية للوصول لحلول لها من منطلق التعاون المشترك مع كافة القوي السياسية والشعبية بمحافظة الغربية.

وقدم القصبي التهنئة للجندي بالعيد القومي للمحافظة وناقش معه استعدادات المحافظة لمولد السيد البدوي و ضرورة الاستعداد الكامل لضمان نجاح هذه الاحتفالات التي تعكس التراث العريق للمحافظة.

ورحب المحافظ بالدكتور القصبي مقدماً الشكر والتقدير له على الزيارة ومن جانبه قدم القصبي التهنئة لمحافظ الغربية بمناسبة منصبه الجديد، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر والبناء، في إنجاز خطط التنمية وتحقيق مصالح ومتطلبات المواطنين.

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن المشيخة العامة للطرق الصوفية استعدت جيدا لاستقبال مولد سيدي أحمد البدوي وسوف يكون هناك احتفالات علمية ودينية خلال أسبوع الاحتفال بالمولد والذي يعد أبرز الاحتفالات التي تتوافق مع احتفالات أعياد نصر أكتوبر المجيد والعيد القومي لمحافظة الغربية .