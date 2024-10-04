وحدة تعليم الصم الأسقفية تستضيف وفدًا من المركز الثقافي الروسي

استضافت وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية، وفدًا من المركز الثقافي الروسي، لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، وذلك بحضور مادلين سوستانيس مدير قطاع التعليم بإبروشية الكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.

هدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، حيث زار الوفد الروسي مجموعة متنوعة من الفصول الدراسية والورش الحرفية، وقد أبدوا إعجابهم الشديد بالأنشطة المتوفرة والتي شملت ورشاً في صناعة الإكسسوارات والنجارة والخياطة والتطريز، بالإضافة إلى فصول تعليمية في اللغات والحساب والعلوم.

الجدير بالذكر أن خدمة الصم بدأت في الكنيسة الأسقفية بمساعدة كلير غايس، من ثم تأسست وحدة تعليم الصم عام ١٩٨٢م، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لعام ١٩٩٣م، بإسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية، هدفها هو تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة، بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.