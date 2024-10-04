هيئتا «الدواء» و«المنتجات الصحية» بجنوب افريقيا يتفقان لتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية

أطلقت هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع الهيئة التنظيمية للمنتجات الصحية بجنوب إفريقيا المرحلة التجريبية لمشروع التقييم المشترك بين الهيئتين، ويأتي هذا المشروع بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الحيوية في كلا البلدين، تمهيدًا لإطلاق تعاون أوسع في المجال الصحي.



ودعت الهيئتان شركاء الصناعة في مصر وجنوب إفريقيا للمشاركة في المرحلة التجريبية بتقديم طلباتها من الان وحتي نهاية فبراير المقبل، معتبرين هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، في قطاعي الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وهي فرصة كبيرة لشركاء الصناعة للتفاعل مع الجهات التنظيمية الرائدة في القارة الإفريقية والمساهمة في صياغة مستقبل السياسات التنظيمية التي تدعم الاعتماد المرجعي المتبادل، مما يسهم في تسهيل وصول الأدوية واللقاحات إلى الأسواق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

لينك نموذج استمارة المشاركة:

WSI_Concept Note Link:

https://tinyurl.com/3ybwpf2n

WSI_Annex I_Application Form Link:

https://tinyurl.com/4dxcjy43

WSI_Annex II_Operating Procedures Link:

https://tinyurl.com/3sbac8vc

الإيميلات المعتمدة للتقديم:

EDA: Bioreg.rec@edaegypt.gov.eg

SAHPRA: eoi@sahpra.org.za