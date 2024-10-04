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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة العالمية: نسعى لبدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

الأطفال في قطاع غزة
الأطفال في قطاع غزة
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قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة أرسلت طلبا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبدء الحملة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، اعتبارا من الرابع عشر من شهر اكتوبر الجاري، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال رئيس برنامج الطوارئ لدى المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية بحث خطة مماثلة لما فعلناه في الجولة الأولى"، مضيفا أن "المفاوضات جارية وأنه من المقرر عقد اجتماع مع السلطات الإسرائيلية بخصوص المرحلة المقبلة يوم الأحد المقبل".

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