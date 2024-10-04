الصحة العالمية: نسعى لبدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة أرسلت طلبا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبدء الحملة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، اعتبارا من الرابع عشر من شهر اكتوبر الجاري، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وقال رئيس برنامج الطوارئ لدى المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أياديل ساباربيكوف: "طلبنا من السلطات الإسرائيلية بحث خطة مماثلة لما فعلناه في الجولة الأولى"، مضيفا أن "المفاوضات جارية وأنه من المقرر عقد اجتماع مع السلطات الإسرائيلية بخصوص المرحلة المقبلة يوم الأحد المقبل".