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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

40 ألف فلسطينى يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالضرب والدفع عند باب الأسباط، ما أدى لإصابة شاب برضوض، ومنعت الشبان من دخول البلدة القديمة من القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة، وتمنع العديد من المواطنين من أداء الصلاة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

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