إلهام شاهين بمهرجان ظفار الدولي: "يوم جميل مع المهتمين بالمسرح"

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بقضاء يوم مع مجموعة من الفنانين والكتاب والمثقفين، من كل بلاد العالم العربى والمهتمين بالمسرح، بعد حضور عدد من العروض المسرحية بمهرجان ظفار الدولي للمسرح.

ونشرت الفنانة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، لتشارك بها جمهورها.

وعلقت إلهام شاهين على الصور "يوم جميل فى صلاله مع اصدقائي وصديقاتي المثقفين والمهتمين بالمسرح".

وتابعت منشورها قائلة: "حضرنا عروض رائعه، العرض الأول من منغوليا عن حياة العرض الثاني من كازخستان، عرض مميز ومختلف، استمتعت بالمشاهدة".

يشار أن الفنانة إلهام شاهين كانت قد وجهت الشكر إلي سلطنة عمان وإدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح بعد تكريمها وقالت "شكرا جزيلا لكل القائمين على المهرجان، و أخص بالشكر سعادة محافظ ظفار مروان بن تركى آل سعيد، و رئيس بلدية ظفار دكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس اللجنه التنفيذيه للمهرجان".

وتابعت الفنانة إلهام شاهين "سعدت و تشرفت بهذا التكريم، تحياتى و إحترامي لكل أهل سلطنة عمان شعبا و قيادة، و تمنياتى لكم بكل التوفيق".

انطلق مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الأولى بمسرح المروج تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي ال سعيد محافظ ظفار والذي تنظمه بلدية ظفار بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري حيث يشارك به 50 دولة وتقام فعالياته في كل من مسرح المروج و مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة ومسرح أوبار بالمديرية العامة للسياحة والتراث.