صفارات الإنذار تدوي للمرة الأولى منذ شهرين تقريبا جنوبي إسرائيل

اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة أن صفارات الإنذار تدوي جنوبي إسرائيل للمرة الأولى منذ حوالي شهرين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وأعلنت كتــائب الشهــيد أبو علي مصطفى أنها استهدفت موقع "كيسوفيم" العسكري جنوبي شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية، حسب ما ذكره المركز الفسطينى للإعلام

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في "كرمئيل" و"مسكاف عام" ومحيطهما وسط الجليل المحتل .

و قال رئيس بلدية المطلة أن 50 صاروخا سقطت على البلدة اليوم وخلفت أضرارا كبيرة كما ذكرت صحيفة “هارتس”

من جهة أخرى، أفاد حزب الله اللبناني اليوم بأنه تمكن من قتل جنود إسرائيليين خلال عمليتين قرب الحدود.

وأطلق الحزب عشرات الصواريخ نحو شمال حيفا والجليل، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة واندلاع حرائق.

أعلن حزب الله في بيان أن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا بصاروخ موجه في محيط موقع المالكية، مما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي بيان آخر، ذكر الحزب أنه قصف قوة من آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في سهل مارون الراس، متسبباً في وقوع قتلى وجرحى بينهم.