وزارة الثقافة تحتفي بنصر أكتوبر على مسرح البالون

تحتفي وزارة الثقافة بذكرى انتصار أكتوبر المجيد من خلال تنظيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية فنية على مسرح البالون.

تتضمن تقديم أوبريت "مصر إيد واحدة" يحيها الفنان على الحجار، وأداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب ، وذلك في التاسعة مساء الاربعاء المقبل ، ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يشارك بها فرق "رضا" بإشراف الدكتورة ايناس عبد العزيز مديرة الفرقة، والقومية للفنون الشعبية بإشراف الدكتورة عبير السمري مديرة الفرقة، وفرقة أنغام الشباب بإشراف الفنان وليد الحسيني، مع مشاركة الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تحت اشراف الفنانة لبني الشيخ ، وذلك على مسرح البالون.

الأوبريت من كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفي، ديكور م. محمد جابر، ملابس هدي جودة، فيديو مابينج شريف رضا، مكياج اسلام عباس، إضاءة عز حلمي، مصممي الاستعراضات محمد زينهم - محمد سلام، تصميم دعاية وجرافيك أحمد زغلول، مخرج منفذ محمد عمر وأحمد مصطفي.