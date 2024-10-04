"مسيرة روحية مع تريزا".. الرهبنة الكرملية بمصر تحتفل بعيد القديسة تريزا

احتفلت الرهبنة الكرملية بمصر، بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، والوجه الأقدس، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا.

بدأ اليوم بالتطواف الاحتفالي بأيقونة، ورفات القديسة تريزا الطفل يسوع، بقيادة كشافة وادي النيل، ثم ترأس الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

شارك في الصلاة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والدكتور الأب ريمون جرجس، الزائر العام للرهبنة الفرنسيسكانية، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، كما ألقى الأب أنطونيوس إسكندر عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "مسيرة روحية مع تريزا".

وفي نهاية الاحتفال، شكر المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر جميع المشاركين في القداس الإلهي، معبرًا عن امتنانه لجميع من أرسلوا برقيات التهنئة بالعيد، ثم منح المطران كوسا البركة الرسولية الختامية للحاضرين، برفات القديسة تريزا الطفل يسوع