احتفالا بذكرى أكتوبر.. قصور الثقافة تشارك بمنتجات حرفية في المعرض 17 للثقافات العسكرية

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في المعرض السنوي السابع عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر"، الذي تنظمه هيئة البحوث العسكرية ببانوراما أكتوبر، في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الحالي.

وأكد الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حرص الهيئة على المشاركة السنوية في المعرض من منطلق التعاون البناء ومشاركة مؤسسات الدولة في الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأيضا دورها كمؤسسة ثقافية وتوعوية تقدم برامج متنوعة تسهم في تعريف الأجيال بعظمة ما قدم من تضحيات من أبطال الوطن من أجل رفعته.

وقدمت هيئة قصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، معرضا لمنتجات الأشغال والحرف التراثية للإدارات التابعة، حيث شاركت ثقافة الشباب والعمال بمعرض لمنتجات ورش الجلد الأركت، الديكوباج، النحاس، مشغولات الصدف. وشاركت ثقافة المرأة بمنتجات ورش الخيامية، الإكسسوارات، الحلي، المكرمية، منتجات التطريز السيناوية.

كما أتاحت الهيئة منتجات القصور المتخصصة من الحصير، السجاد، الكليم، النحاس، ومن ثقافة القرية منتجات حرف الجريد، الخوص.

وتتضمن الفعاليات باقة من العروض الفنية التي تقدمها الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وشهد اليوم عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية، وفقرة للتنورة التراثية.

حضر افتتاح المعرض د. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، د. دينا هويدي، مدير عام ثقافة المرأة، د. بدوي مبروك مدير عام ثقافة القرية.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا مكثفا احتفالا بذكرى النصر المجيد في القاهرة والمحافظات تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا، على مدار الشهر الحالي.

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