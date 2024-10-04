تكثيف الجهود لإنهاء مشروع إحلال وتجديد مياه الشرب والصرف بأسوان

قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، الممتد من محكمة أسوان وحتى السيل مرورًا بشارع كسر الحجر بطول 2 كم ، وبتكلفة 38.8 مليون جنيه حيث يضم 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و 350 مللى ، وفور تشغيل المشروع سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، يتم تكثيف الجهود للانتهاء من هذا المشروع، وقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية، وإدارة المرور لوضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال فى الفترة الصباحية، مع توفير العلامات المضيئة في الفترة المسائية حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات ، فضلاً عن وضع الفواصل ، ورفع نواتج الحفر أولاً بأول لتسهيل الحركة المرورية .

تخصيص مكان مناسب للمعدات مع إعادة الشئ لأصله

ولفت إلى أنه بالتوازى تم تخصيص مكان مناسب للمعدات، مع إعادة الشيء لأصله لتيسير حركة المشاه والسيارات، وتقوم الشركة المنفذة بالإلتزام بسرعة نهو الأعمال وفقاً للمدة التى حددها المحافظ؛ ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل بهذا الطريق الحيوى.

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