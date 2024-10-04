ads
الجمعة 04 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكثيف الجهود لإنهاء مشروع إحلال وتجديد مياه الشرب والصرف بأسوان

مشروع إحلال وتجديد
مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بكسر الحجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات بناءً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ، الممتد من محكمة أسوان وحتى السيل مرورًا بشارع كسر الحجر بطول 2 كم ، وبتكلفة 38.8 مليون جنيه حيث يضم 2 خط بولى أثيلين قدرة 560 مللى و 350 مللى ، وفور تشغيل المشروع سيتم إلغاء الخط الحالى بقدرة 12 بوصة أسبستوس.

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان ، يتم تكثيف الجهود للانتهاء من هذا المشروع، وقد تم التنسيق المسبق بين كافة الجهات المعنية، وإدارة المرور لوضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال فى الفترة الصباحية، مع توفير العلامات المضيئة في الفترة المسائية حفاظاً على سلامة المواطنين والمركبات ، فضلاً عن وضع الفواصل ، ورفع نواتج الحفر أولاً بأول لتسهيل الحركة المرورية .

تخصيص مكان مناسب للمعدات مع إعادة الشئ لأصله

ولفت إلى أنه بالتوازى تم تخصيص مكان مناسب للمعدات، مع إعادة الشيء لأصله لتيسير حركة المشاه والسيارات، وتقوم الشركة المنفذة بالإلتزام بسرعة نهو الأعمال وفقاً للمدة التى حددها المحافظ؛ ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل بهذا الطريق الحيوى.

1000107500
1000107500
1000107494
1000107494
1000107498
1000107498
1000107496
1000107496
احلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي شارع كسر الحجر أخبار محافظة أسوان