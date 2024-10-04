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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عقب أدائه صلاة الجمعة.. أهالي طنطا يحتفلون بزيارة وزير الأوقاف

بتقديم "حلوى المولد وحلوى ام علي"..

زيارة وزير الاوقاف
زيارة وزير الاوقاف
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ادي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد السيد البدوي بمدينة طنطا، وذلك بحضور اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية واللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية وذلك ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية.

وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية موضوع الخطبه والتي كانت تحت عنوان "وما النصر الا من عند الله" وذلك وسط حضور الآلاف من المواطنين من أبناء مدينة طنطا ومراكز ومدن محافظة الغربية.  

وعقب صلاة الجمعة رحب المواطنون بوزير الأوقاف والمرافقين له وقاموا بتقديم "حلوي المولد وحلوي ام علي" احتفاء بزيارة الوزير لمدينة طنطا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة وانتصارات أكتوبر.

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أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الدكتور عبدالهادي القصبي الدكتور أسامة الأزهرى