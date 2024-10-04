كتلة الحوار: كلمة الرئيس شديدة اللهجة والتحذير من أمن مصر القومي

قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالمقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة، جاءت شديدة اللهجة لكل من يحاول العبث بأمن مصر أو المساس باستقلال أراضيها، مشيراً إلى أن الرئيس حريص على توجيه رسائل للخارج بعدم التهاون مع قدرات الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها وحماية شعبها ومقدرات وثروات الوطن.

ولفت عبد المجيد، في بيان له، أن الرئيس حرص على الربط بين ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وبين التحديات الراهنة في ضرورة التحلي بروح العزيمة والإرادة والإصرار على تحقيق الأهداف المطلوبة، لا سيما في ظل المرور بتحديات اقتصادية وسياسية وعسكرية لا يمكن الاغفال عنها وضرورة وضع حالات الاستقرار القصوى.

وأكد عبد المجيد، إن كلمة الرئيس أكدت على التزام مصر العميق بدورها الإقليمي ومسؤوليتها تجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة، والتأكيد على دعم الدولة المصرية شعبا وحكومة وقيادة للقضية الفلسطينية ومسارها بما يحقق العدالة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق النصره لهم.

وأضاف نائب رئيس كتلة الحوار، أن خطاب الرئيس جاء برسائل في غاية الأهمية وتوقيت حساس في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لتؤكد أن مصر لا تزال تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة، فضلا عن تأكيده على أن التصعيد والعنف لا يخدم أي طرف، بل يفاقم الأوضاع ويزيد من المخاطر الإقليمية والدولية.