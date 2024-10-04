محافظ أسوان يوجه بسرعة الانتهاء من الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بالسيل

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فور حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل أمام فرن الجيش المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبدالصبور الراوى بسرعة التدخل بفرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر ، موجهاً إلى الدفع بسيارات مياه الشرب لتوفيرها لأهالى المناطق التى شهدت انقطاع المياه بها وهى عمارات الحديد والصلب وفرن الجيش ، أو التى شهدت ضعف للمياه فى مناطق عمارات كيما السد وعمارات السيل الجديد .

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم التعامل الفوري مع الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل بطول 12 متر ا، وبقطر 315 مللى ، وما يعادل 12 بوصة حيث أن هذا الخط من نوعية المواسير الأسبستوس ، وجارى تغييرها بمواسير بلاستيك ذات الجودة والكفاءة العالية .

وأوضح أنه خلال ساعات سيتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح فى المنطقة التى حدث بها الكسر ، ويعقبه إعادة تشغيل المياه بشكل منتظم ، وبالتوازى مع ذلك تم الدفع بعدد 8 سيارات لشفط كميات المياه الناتجة عن الكسر بالخط .

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