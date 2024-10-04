الموانئ العراقية تنفي ماتردد بشأن وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية

نفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، ماتردد بشأن وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية. وقال مدير إعلام الشركة سلام الشحماني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الخبر الذي تم تناوله حول حدوث تسرب نفطي عند التقاء المياه الإقليمية (العراقية - الكويتية - الإيرانية) هو خبر مزيف وعار تماما عن الصحة".

وأوضح أن "الناقلتين من طراز أفراماكس فورتشن جالاكسي (9257010)، وسيرانو 2 (9165542) واللتان تم الحديث بأنهما كانا سبب التسرب النفطي، كانتا في نفس التاريخ بمضيق هرمز ولم تسجل مراصدنا في المنطقة أي حالة تلوث".. داعيًا كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وأن تؤخذ من مصادرها الرسمية.

