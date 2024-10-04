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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الموانئ العراقية تنفي ماتردد بشأن وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية

العراق
العراق
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نفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، ماتردد بشأن وجود تسرب نفطي في المياه الإقليمية. وقال مدير إعلام الشركة سلام الشحماني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن الخبر الذي تم تناوله حول حدوث تسرب نفطي عند التقاء المياه الإقليمية (العراقية - الكويتية - الإيرانية) هو خبر مزيف وعار تماما عن الصحة".

وأوضح أن "الناقلتين من طراز أفراماكس فورتشن جالاكسي (9257010)، وسيرانو 2 (9165542) واللتان تم الحديث بأنهما كانا سبب التسرب النفطي، كانتا في نفس التاريخ بمضيق هرمز ولم تسجل مراصدنا في المنطقة أي حالة تلوث".. داعيًا كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وأن تؤخذ من مصادرها الرسمية.
 

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