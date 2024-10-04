الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية

استقبل صباح اليوم، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ماركوس زودر، رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية، والسفير يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

حضر اللقاء الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

حضر أيضًا الأب روماني فوزي، مدير الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب سمعان صالح، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالناصرية، بالفيوم، ومدير مكتب التنمية بإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، ونيفين فوزي، مديرة الدعم الفني بمكتب التنمية الإيبارشي.

بدأ اللقاء بالتعارف المتبادل، ثم تم عرض نبذة تعريفية عن مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإيبارشية وهي: مركز سان جوزيف، بالفيوم، ومركز سان بيتر، ببني سويف.

تلا ذلك، زيارة أبرز معالم الكلية الإكليريكية، وفي مقدمتها الكنيسة الأم للكلية، والكنيسة الصغيرة الملحقة بها، بالإضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بينهما

وتعرف أيضًا ماركوس زودر على عدد من أبناء خدمة التربية الدينية بالإيبارشية، في لقاء ودي، ملتقطًا معهم الصور التذكارية، ثم قام بتدوين كلمته في سجلات كبار الزوار، بالكلية الإكليريكية.

وفي كلمته، رحب الأنبا توماس بالسادة الضيوف، مقدمًا نبذة مختصرة عن الكلية الإكليريكية، وما تقدمه من تنشئة للراغبين في التكريس الكهنوتي، شاكرًا رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية، على التعاون في المجالات التنموية في العمل الكنسي مع الكنيسة الكاثوليكية بمصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية دائما ما تدعم كنائسنا على مختلف الأصعدة.

وما جانبه، عبر ماركوس زودر شكره وتقديره، لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا معرفته أن مصر تتميز بالتعايش السلمي، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم أهمية قبول الآخر دون تتميز.

واختتمت الزيارة بتلاوة الصلاة الربية، والتقاط الصور.