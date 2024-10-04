ليبيا تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

تستضيف مدينة طرابلس في ليبيا، بدعوة كريمة من الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد - رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (60) واللجان المعاونة "الفنية، والإعلامية، والعلمية" وذلك خلال الفترة من 5 - 11 أكتوبر 2024.

وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونة له، كما يحضر الاجتماعات الأمين العام للاتحاد الوزير المفوض طارق عبد السلام ، ووفد الأمانة العامة للاتحاد.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الأنشطة الرياضية والبطولات لعام 2025، وكذلك انتخابات رئاسة الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه الفنية والإعلامية والعلمية.