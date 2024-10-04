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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليبيا تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي واللجان المعاونة للاتحاد العربى للرياضة العسكرية

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي
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تستضيف مدينة طرابلس في ليبيا، بدعوة كريمة من الفريق أول ركن محمد على أحمد الحداد - رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم (60) واللجان المعاونة "الفنية، والإعلامية، والعلمية" وذلك خلال الفترة من 5 - 11 أكتوبر 2024.

وقد تم توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونة له، كما يحضر الاجتماعات الأمين العام للاتحاد الوزير المفوض طارق عبد السلام ، ووفد الأمانة العامة للاتحاد.

وسيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة الأنشطة الرياضية والبطولات لعام 2025، وكذلك انتخابات رئاسة الإتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي واللجان المعاونه الفنية والإعلامية والعلمية.

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