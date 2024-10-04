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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شدد الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسة وسام البحيري مدير إدارة حمايه الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعة المستمرة ورصد أي حالات تعد على الأرض الزراعية وازالتها في المهد بالإزالة الفورية لمختلف صور التعديات على  الاراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومي.

وفي ذات السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس برئاسة المهندس عزت عبد الباري مدير عام الادارة ويرافقه المهندس سيد محمود رئيس قسم جهاز حماية الأراضى والجهات المسؤولة لازالة ثلاث حالات تعد بقرية السيلين اول حالة عبارة عن فك وردم اساس قواعد خرسانية والحالة الثانية عبارة عن شد خشبي بقرية فيديمين والحالة الثالثة بقرية السعدية عبارة عن بناء أسوار بالبلوك وتم الازالة الفورية للتعدي.

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