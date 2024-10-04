غرق فناء مدرسة في مياه الصرف الصحي ببورسعيد.. صور

غرق فناء مدرسة محمد السيد وحسن بدراوي التجريبية للغات نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، في مياه الصرف الصحي، صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في انبعاث رائحة كريهة من المدرسة.

بالصور.. غرق فناء مدرسة في مياه الصرف الصحي ببورسعيد



وانتقلت الإدارات المعنية بحي الشرق في بورسعيد، برئاسة لمياء الجيار، إلى المدرسة لإصلاح كسر ماسورة مياه 8 بوصة بمحيط المدرسة في منطقة الجولف بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الحي في بيان له، أنه جرى إصلاح الماسورة، ويجرى حاليا متابعة أعمال شفط كميات كبيرة من المياه بسيارات الشفط التابعة للحي، وجاري العمل تباعا لحين الانتهاء من تجمع المياه، وردم الحفرة وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال التصليح.

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