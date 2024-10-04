وزير الشباب يشهد انطلاق المعسكر الأول لـ"أطفالنا حياة" لدعم الصحة النفسية للأطفال

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، انطلاق المعسكر الأول لمبادرة "أطفالنا حياة"، والذي يأتي ضمن برنامج الدعم النفسي الذي تقدمه مؤسسة فاهم، وذلك اليوم الجمعة، بنادي النادي فرع شيراتون.

وحضر حفل الإطلاق السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.

تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تعزيز الصحة النفسية للأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم للتعبير عن مشاعرهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية.

ويشارك في المعسكر نخبة من الخبراء والمختصين في مجال علم النفس والتربية، الذين سيقدمون مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش التدريبية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأطفال المختلفة.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع سليم ومتماسك، مشيداً بجهود مؤسسة فاهم في إطلاق هذه المبادرة التي تأتي في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الشاملة للأطفال، وتقديم الدعم النفسي للأطفال والمشورة الأسرية للأمهات في إطار تعزيز حقوق الطفل التي كفلها له الدستور وقانون الطفل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير مساحة آمنة للأطفال للتعبير عن أنفسهم والتفاعل مع أقرانهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها في حياتهم اليومية، فضلاً عن تقديم خدمة الدعم النفسي والمشورة الأسرية للأطفال على نطاق واسع، موجهاً الشكر والتقدير إلى السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، لجهودها في مجال نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي للأسر بخطورة الأمراض النفسية وتقديم النصح لهم.

وأضاف وزير الشباب سعي الوزارة لبناء شراكات متعددة مع الجهات المعنية سواء الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الكوادر التي تتيح الفرصة لإنفاذ حقوق الطفل على الوجه الأمثل، مؤكداً أهمية تضافر وتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأم والطفل.

فيما أعربت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي عن سعادتها بالتعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ووزارة الشباب والرياضة، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار التوعية بالمرض النفسى، والإهتمام بالصحة النفسية للأم والطفل، ومردوده الإيجابى على المجتمع بصفة عامة، مقدمةً الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي مساندته للشباب والنشء وحرصه علي توفير كافة الإمكانات اللازمة لتاهيلهم وتمكينهم.

وعقب ذلك، قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية داخل نادي النادي بشيراتون، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأعضاء، والوقوف على أحدث التطورات التي تشهدها المنشأة.

وقد حرص الدكتور أشرف صبحي على تفقد جميع مرافق النادي، بدءً من الملاعب الرياضية المختلفة، ووصولًا إلى الصالات الرياضية المتخصصة والمرافق الترفيهية، كما التقى بعدد من الشباب والرياضيين، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير الخدمات المقدمة في النادي.

وأكد "صبحي" خلال جولته التفقدية على أهمية دور الأندية الرياضية في تنمية المجتمع وتوفير بيئة صحية للشباب لممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة، مشيداً بالجهود المبذولة لتطوير نادي النادي شيراتون وتحويله إلى صرح رياضي متكامل يخدم جميع فئات المجتمع.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحقيق أهدافهم الرياضية.