مارك زوكربيرج يتصدر في قائمة ثانى أغنى رجل فى العالم

بلغت صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج 206.2 مليار دولار، وهو ثاني أغني رجل في العالم ، متفوقا علي جيف بيزوس 205.1 مليار دولار، وذلك وفقا لمؤشربلومبرج للمليارديرات 2024.

ويعد تصنيف بلومبرج للمليارديرات هو تصنيف يومي لأغنى أغنياء العالم، ويتم تحديث الأرقام عند الاغلاق اليومي للتداول في نيويورك.

ووفقا لمؤشربلومبرج ، ارتفعت ثروة زوكربيرج بمقدار 78 مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى نمو بين أغنى 500 شخص.

ويستحوذ زوكربيرج علي نسبة 13٪ من حصة ميتا ، حيث تستثمر ميتا بكثافة في مراكز البيانات وقوة الحوسبة كجزء من جهودها لقيادة صناعة الذكاء الاصطناعي .

وأصبح مستوي سوق الأسهم في ميتا أكثر قوة في عام 2024، حيث وصلت الأسهم الي 70٪ منذ أول العام، وترتبط هذه الزيادة ارتباطا وثيقا بثروة زوكربيرج الشخصية المتنامية ونشاط المستثمرين، حيث تعزو الشركة نمو مبيعاتها إلى استثماراتها في الذكاء الاصطناعي "AI" .